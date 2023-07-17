İskoçya'da karaya vuran 55 balina öldü İskoçya'nın Lewis Adası'nda 55 balina karaya vurdu. Görevliler daha fazla acı çekmemeleri için balinalara ötanazi uygularken olayın toplu intihar olabileceği belirtildi.

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İHA

İskoçya'nın Lewis Adası'nda onlarca balinanın karaya vurduğunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Hızlıca olay yerine intikal eden görevliler pilot cinsi balinaları denize döndürmeye çalıştı.

Balinaları kurtarmak için saatlerce mücadele veren görevlilerin çabası sonuç vermezken daha fazla acı çekmemeleri için karaya vuran 55 balinaya ötanazi uygulandı, yalnızca bir balinanın denize döndürülebildiği öğrenildi.

Toplu intihar olabilir

İngiliz Dalgıçlar ve Deniz Hayatı Kurtarma Grubu (BDMLR) tarafından yapılan açıklamada sürüdeki hamile pilot balinanın doğum esnasında yaşadığı komplikasyon nedeniyle kıyıya vurduğu ve sürünün geri kalanının da güçlü toplumsal bağları nedeniyle onunla birlikte intihar ettiği üzerinde durulduğu ifade edildi.

İskoç Deniz Hayvanları Karaya Vurma Programı (SMASS) ise olayın nedenini belirlemek için önümüzdeki günlerde balinaların vücutlarından örnekler alınarak inceleme yapılacağını duyurdu.