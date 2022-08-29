İskoçya'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöplerle doldu

Temizlik işçilerinin Edinburg’da başlattıkları iş bırakma eylemi, farklı şehirlere de sıçradı. Başkent sokaklarında çöp kovalarının dolup taştığı görüldü.

İskoçya’da, temizlik işçilerinin başkent Edinburg’da başlattıkları grev 10’uncu gününü geride bıraktı.

Glasgow, Dundee ve Aberdeen dahil bazı büyük İskoç şehirlerindeki çalışanlar da greve katıldı.

Dünyaca ünlü Edinburgh Fringe Festivali ile eş zamanlı başlayan ve 30 Ağustos'a kadar sürecek iş bırakma kararı nedeniyle, çöp bidonlarının dolup taştı.

AA’nın haberine göre; fare istilası riskinden endişelenen bölge sakinleri, acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Öte yandan, dünyanın en büyük görsel sanat etkinliği sayılan Edinburgh Fringe Festivali nedeniyle, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçı kente geldi.

Enflasyon altındaki zam teklifi kabul edilmedi

Şu ana kadar enflasyonun altındaki maaş zammı teklifleri, çöp toplayıcıları tarafından geri çevrildi. Sendikalar ve yerel meclis arasındaki görüşmelerde henüz uzlaşı sağlanamadı.

“Çöp yığınlarından herkes tiksiniyor"

Şehrin sakinlerinden Justine, kentin en çok turist çeken ünlü festivali sırasında düzenlenen grev nedeniyle biriken çöp yığınlarından herkesin tiksindiğini, her şeye rağmen festivalin başarılı olması için uğraştıklarını dile getirdi.

“Bu yaşananlar şehri iyi temsil etmiyor”

Edinburg'taki bir işletmenin sahibi Ed de "Bu ay burada olanlar çok sinir bozucu. Turistler de burada ve bu yaşananlar şehri iyi temsil etmiyor." yorumunda bulundu.

“Altımızda muhtemelen binlerce fare var”

Başka bir işletmenin sahibi Sebastian da çöp yığınlarının sağlık açısından tehlikelere yol açabileceği endişesini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hava sıcak. Fareler var. Başka bir şehrin üzerine inşa edilmiş bir şehir var. Altımızda muhtemelen binlerce fare var. Her zaman bir fareden 10 metre uzakta olduğumuzu ve her yere çöp atmamamızı söylerler. Ne bekliyorsunuz ki?"





Farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu greve gidiyor

İngiltere'de artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin erimesi ve enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde işçi sendikaları toplu grev kararları alıyor.

Maaş zammı konusundaki anlaşmazlığın yanı sıra işçiler, çalışma koşullarının ve emeklilik haklarının da iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs şoförleri ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.