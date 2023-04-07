İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları sebebiyle olağanüstü toplanıyor İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını nedeniyle 8 Nisan'da olağanüstü toplanacak.

AA

İsrail güçlerinin iki gündür Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yükseltti.

İsrail polisi, Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etti ve kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı ve baskınlara karşı Filistin ve Ürdün'ün yaptığı çağrı üzerine teşkilatın cumartesi günü daimi üyeler düzeyinde toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ile namaz kılan cemaate saldırısının ele alınacağı aktarılan açıklamada İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da toplantıda bir konuşma yapacağı aktarıldı.

Taha'nın İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşanan diğer tehlikeli olayları değerlendireceği kaydedildi.