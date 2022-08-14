İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Mısır'daki kilise yangınında ölenler için taziye mesajı

Kahire'nin batısındaki İmbaba bölgesinde yer alan Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde ayin sırasında yangın çıktı

Mısır Kıpti Kilisesi, yangında 41 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Mısır Sağlık Bakanlığı ölü sayısını 41 olarak teyit ederken yaralı 12 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğünü açıkladı.

Yangın kontrol altında

Mısır İçişleri Bakanlığı da yangının elektrik kaçağı nedeniyle kilisenin ikinci katında bulunan bir klimanın tutuşması sonucu meydana geldiğini ve kontrol altına alındığını bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan taziye mesajı

Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

"Mısır halkı ve hükümetine en içten taziyelerini iletiyor"

İİT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İİT Genel Sekreteri Taha, Giza kentinin İmbaba bölgesinde yer alan Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangınla ilgili Mısır halkı ve hükümetine en içten taziyelerini iletiyor." ifadesine yer verildi.

İİT, Mısır'la dayanışma içinde

Genel Sekreter Taha'nın, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunduğu bildirilen açıklamada, ayrıca Taha'nın bu elim hadise dolayısıyla İİT'nin Mısır'la dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği kaydedildi.