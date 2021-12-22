Pakistan’daki gelişmeler nedeniyle 2011 yılında durdurulan İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi, Margalla Tren İstasyonu’nda yapılan törenle yeniden başlatıldı.

Türkiye, İran ve Pakistan arasında 2009'da hayata geçirilen ancak Pakistan'daki gelişmeler nedeniyle 2011 yılında durdurulan "İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi", bugün İslamabad’dan kalkan trenle yeniden başlatıldı.

İslamabad-Tahran-İstanbul hattında demir yolu yük taşımacılığı, 10 yıl sonra yeniden başladı.

"İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi" için, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Margalla Tren İstasyonu’nda tören düzenlendi.

Törene Pakistan Demiryolları Bakanı Azam Khan Swati, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İran’ın İslamabad Büyükelçisi Muhammed Ali Hüseyni, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndan yetkililer ve diğer davetliler katıldı.

BÖLGESEL EKONOMİYE KATKI

Törenin ardından yük treni, Tahran üzerinden İstanbul'a gitmek üzere Margalla Tren İstasyonu'ndan hareket etti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Qureshi, demir yolu yük taşımacılığının yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun bölgesel bağlantıda önemli bir rol oynayacağını ve bölgesel ekonomiye katkıda bulunacağını ifade etti.

YOLCU TAŞIMACILIĞI DA BAŞLAYACAK

Demiryolları Bakanı Azam Khan Swati de üç ülke arasındaki demir yolu yük taşımacılığının önemini vurgulayarak, bu hizmetin bölgede iş alanında yeni yollar açacağını kaydetti.

Bakan Swati, yakında yolcu taşımacılığının da başlayacağını açıkladı.

İslamabad-Tahran-İstanbul demir yolu hattında yük taşımacılığı yeniden başladı VİDEO

