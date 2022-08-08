İslami Cihad Hareketi: İsrail şartlarımızı yerine getirmezse ateşkesi yok sayacağız

İsrail ile yapılan ateşkesin şartların yerine getirilmemesi durumunda yok sayılacağını belirten Filistin İslami Cihad Hareketi Nehhale, bu durumda savaşa yeniden başlayacaklarını söyledi.

İsrail, Gazze’ye karşı saldırı hazırlığında olduğu gerekçesi ile 5 Ağustos’ta, Gazze’de İslami Cihad hareketine ait olduğu iddia edilen hedeflere saldırı başlamıştı.

Saldırılara cevap olarak İsrail yönüne roketler art arda ateşlenmişti. İsrail’in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda ise 14’ü çocuk 4’ü kadın olmak üzere 44 kişi yaşamını yitirmiş, İsrail tarafında her hangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Öte yandan dün yerel saat ile 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren, İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkesin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

AA’nın haberine göre; İran başkenti Tahran’da konuya ilişkin Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

“İsrail, ateşkesin sağlanması için tüm gücünü kullandı”

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda amacına ulaşamadığını ifade eden Nehhale, şöyle konuştu:

"İsrail eğer herhangi bir hedefini gerçekleştirmiş olsaydı İslami Cihad Hareketi ile anlaşma sağlamaya çalışmazdı. İsrail, Birleşmiş Milletler ve Mısır aracılığıyla, ateşkesin sağlanması için elindeki tüm gücünü kullandı. Gazze ile burada bizimle ve diplomatlar aracılığıyla bu anlaşmanın sağlanması için iletişim 24 saat hiç durmadı."





Yeniden savaş sinyali

İlk andan itibaren, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam es-Saadi ve açlık grevindeki Halil el-Avavide'nin serbest bırakılmasını şart koştuklarını kaydeden Nehhale, İsrail'in bu talebi kabullenmede önce yavaş davranmaya çalıştığını ancak sonunda kabul ettiğini aktardı.

Açlık grevindeki Avavide'nin bugün direkt hastaneye çıkacağını ve daha sonra da evine gideceğini dile getiren Nehhale, Mısır'ın, Saadi'nin en kısa sürede serbest bırakılmasını takip edeceği yönünde net yazılı söz aldıklarını belirtti.

Nehhale, "İsrail eğer kabul ettiği şartlarımızı yerine getirmezse ateşkes anlaşmasını yok sayacağız ve bir an bile tereddüt etmeden savaşa yeniden başlayacağız." dedi.