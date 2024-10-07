İslami Cihad'dan esir açıklaması: Filistinli grupların elinde takasa yetecek kadar İsrailli var İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar İsrailli esiri elinde tuttuklarını söyledi.

AA

İsrail'in Gazze katliamı devam ederken esir takası konusu hakkında bir açıklama geldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının 1. yılında açıklamada bulunan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale, konuya da değindi.

"YETERİ KADAR ESİR VAR"

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Nahhale, "İslami Cihad, Hamas ve diğer grupların elinde, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin serbest kalmasını sağlayacak kadar (İsrailli) esir var." dedi.

Saldırıların başından bu yana direniş güçlerini birleştirme kararı aldıklarını söyleyen Nahhale, "Hamas, siyasi savaşı yönetmekle yetkilendirildi." diye konuştu.

Nahhale, esir takası ve ateşkes anlamasına ilişkin, İsrail'in sorumluluklarından kaçtığını belirterek, direniş gruplarını teslim olmaya zorlayacak şartlar dayatmaya çalıştığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi şartını yineleyen Nahhale, Gazze'nin yeniden inşası ve İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest kalacağı bir esir takası anlaşması yapılabileceğine işaret etti.

Nahhale, Filistin direniş güçlerinin birliğinin zafer için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının birliğinin ise İsrail ile mücadele için en önemli görevlerden olduğunu ifade etti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)