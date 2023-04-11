İspanya: Avrupa, Çin'e sırtını dönemez Ekonomi Bakanı Calvino, "Çin'e öylece sırtımızı dönüp onu görmezden gelemeyiz. Ortak çıkarlarımız var" dedi.

ensonhaber.com

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin mesajı, Avrupa'da esen rüzgarın yönünü değiştirdi.

Çin'de mevkidaşı Şi Cinping'le görüştükten sonra konuşan Macron, "Amerika'nın takipçisi olamayız. Tayvan krizi bizim çıkarımıza değil." dedi.

Macron'un sözleri Avrupa'nın gündeminde

Macron'u bu sözleri, Avrupa'yı ikiye böldü. Bazı kesimler, "Avrupa için dış politika felaketi" şeklinde yorumlarda bulundu. Tartışmalar sürerken, bir açıklama da İspanya'dan geldi.

İspanya'dan Çin mesajı

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Avrupa'nın, Çin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yardımcı olabilecek kilit bir ticaret ortağı ve jeopolitik oyuncu rolünü görmezden gelemeyeceğini söyledi.

"Sırtımızı dönemeyiz"

Calvino, Washington DC'deki Atlantik Konseyi etkinliğinde şöyle dedi:

Çin'e öylece sırtımızı dönüp onu görmezden gelmeye çalışamayacağımızı düşünüyorum.

"Ortak çıkarlarımız var"

İspanyol Bakan, konuşmasının devamında tarafların ortak çıkarlarına işaret etti:

Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek ve herkes için kaybet-kaybet olacak küresel pazar parçalanmasını önlemek için yapıcı bir şekilde angaje olmalarını sağlamakta ortak çıkarlarımız olduğunu düşünüyorum.

Başbakan Sanchez'in Pekin ziyareti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçtiğimiz ay, Çin'de Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Pekin'in Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini derinleştirmesi gerektiğini söylemişti.

Sanchez'in ardından Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de Pekin'e gitmişti.