İspanya Başbakanı Sanchez: Avrupa, Putin'in enerji rehinesi olamaz

Pedro Sanchez, enerji alanında bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini vurguladı. İspanya lideri, "Vatandaşlarımızı savunmak zorundayız" dedi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşı sonrası Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmanın yollarını arıyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB liderlerinin enerji fiyatlarını düşürmek için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

"MALİYETE KATLANMAK ZOR OLUR"

Financial Times'a verdiği demeçte Sanchez, "AB bize enerji acil durumuna yanıt vermemiz için araçlar sağlamazsa, sadece İspanya için değil, tüm üye devletler için muazzam ekonomik maliyete katlanmak zor olur." dedi.

"PUTİN'İN REHİNESİ OLAMAYIZ" YORUMU

Moskova'nın Ukrayna savaşı öncesi stratejisinin bir parçası olarak geçen yıl gaz rezervlerini azaltarak kıtada enerji fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını öne süren Sanchez, "Vatandaşlarımızı savunmak zorundayız; Avrupa, Putin'in enerji rehinesi olamaz." ifadesini kullandı.

FİYAT SİSTEMİNDE DÜZENLEME MESAJI

Sanchez, enerji bağımsızlıklarını artırmaları gerektiğini dile getirirken, diğer taraftan fiyat sistemlerini yeni gerçekliğe göre düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

İspanya lideri, endüstrilerde üretimin yavaşlamasının nedeninin "dayanılmaz enerji maliyetleri" olduğunu da sözlerine ekledi.