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    İspanya Başbakanı siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi

    İspanya Hükümeti Başkanı Pedro Sanchez, siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaştıktan sonra, arkasını dönüp ellerini silkeledi. Bu durum sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 19:13
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    İspanya Başbakanı siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi

    İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, ülkesinin başkenti Madrid'de sokağa çıktı.

    Burada halkla bir araya gelen Başbakan Pedro Sanchez sokakta yürüyüş yaparak halkın içine karıştı.

    Başbakan Pedro Sanchez insanlara tokalaşırken yaptığı hareketle tepkilerin odağı oldu.

    Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi

    Pedro Sanchez, siyahi bir kadınla yüzüne gülerek tokalaştıktan sonra, arkasını dönüp ellerini silkeledi.

    Pedro Sanchez'in bu hareketi ise uluslararası toplumda büyük tepkiye neden oldu.

    Irkçılığı tetikleyecek derecede

    Açıklamada bulunan insan hakları savunucuları yapılan bu hareketin ırkçılığı tetikleyecek derece olduğunu ve bu durumun daha büyük sorunlara yol açabileceğini söylediler.

    İspanya Başbakanı siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi VİDEO


    İspanya Başbakanı siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi #1

    İspanya Başbakanı siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini silkeledi #2


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