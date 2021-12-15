İspanya, et tüketimini düşürmeyi hedefliyor

Tüketim Bakanı Garzon, et tüketiminin azaltılmasına ilişkin girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Kararlılık vurgusu yapan Garzon, "Bu tartışmayı kazanacağız" dedi.

İspanya'da Tüketim Bakanlığı, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için aldığı kararlarla dikkat çekiyor.

Tüketim Bakanı ve aynı zamanda komünist görüşlü Birleşik Sol (IU) partisinin liderliğini yapan Alberto Garzon, bu yıl içinde çıkartılan kanun hükmündeki kararnamelerle iddia oyunlarının ve çocuklara yönelik şekerli ürünlerin reklamlarını yasakladı.

ET TÜKETİMİ KONUSU

Garzon, şimdiye kadar gerek hükümet içinde gerek İspanyol toplumunda yeterli desteği bulamadığı, et tüketiminin düşürülmesine ilişkin girişimlerini devam ettireceğini vurguladı.

İspanya'da yılda kişi başına ortalama 90 kilogram et tükettiğini ve bunun İspanyol Gıda ve Beslenme Ajansı'nın önerdiği miktarın neredeyse 4 katı olduğunu dile getiren Garzon, İspanya'nın diğer AB ülkelerine nazaran et tüketimi konusunda bilinçlenme ve duyarlılık anlamında çok geride olduğunu savundu.

"BU TARTIŞMAYI KAZANACAĞIZ"

Tüketim Bakanı, "et tüketimini bitirmek gibi bir ideallerinin olmadığını ancak toprak, çevre ve hava kirliliğine yol açan kapalı sistem hayvancılık ile binlerce kilometre uzaklıktan gelen tarım ürünlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını" aktardı.

İspanya'da muhalefetteki sağ partilerin ve hayvancılık sektör çalışanlarının tepkisini alan Garzon, "Bu tartışmayı kazanacağız. İnsanlar her geçen gün daha fazla bilinçleniyor ve bu fikre destek veriyor. Akdeniz diyeti olan bir ülkede 6-9 yaş arası çocukların yüzde 40'ının obez olması ya da gıda sağlığı sorununun zenginlere nazaran fakirlerde iki kat fazla görülmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK ŞİRKETLERİ HER ZAMAN KARŞIMIZA ALIYORUZ"

Garzon'un son girişimi ise meclisteki Sağlık ve Tüketim Komisyonunda 14 Aralık'ta kabul edilerek Senatoya gönderilen, "sosyal ve ekonomik anlamda kırılgan vatandaşların gıda, konut ve tüketim haklarının korunmasını" öngören yasa tasarısı oldu.

Garzon, gazetecilere verdiği röportajda, "Büyük şirketleri her zaman karşısına alan bir bakanlığız çünkü kar paylarını düşürüyoruz." dedi.

İDDİA OYUNLARI ŞİRKETLERİ YILDA 400 MİLYON EURO ZARARA UĞRADI

İddia oyunları şirketlerinin İspanya'da "mantar gibi türediğini" belirten Garzon, eylül ayında yürürlüğe giren kararla reklamlarının yasaklanmasıyla sektörün yılda 400 milyon euroluk zarara uğradığını ancak toplum sağlığı için bunun zorunlu olduğu söyledi.

Garzon, "Bu iddia oyunları özellikle yoksul ailelerin paralarını çalıyor. Her yeni oyuncuya ilk üyelik için başlangıç parası verip, oyun oynamaya özendiriyor. Yeni oyuncuların yüzde 40'ının 18-35 yaş arasında olduğunu ve açılan iddia oynama salonlarının zengin değil yoksul mahallelerde olduğunu gördük. Ülke içinde bunu artık kontrol edebiliyoruz ama yabancı şirketleri yasaklayamıyoruz, ikili anlaşmalar gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİRBİRİMİZLE ANLAŞMAYA MAHKUMUZ"

Diğer yandan İspanya'da demokrasi tarihinde ilk defa bir koalisyon hükümeti olduğunu hatırlatan Garzon, "İspanya geleneksel olarak çok merkeziyetçi ve Madridcidir. Sağa göre bu hükümet İspanya karşıtı, darbeci, meşru olmayan, ülkeye ihanet eden bir hükümet. Buna rağmen biz hükümet olarak attığımız adımlara süper ikna olmuş durumdayız. Unutmamak lazım ki 2022 yılı bütçesi 11 siyasi partinin onayı ile meclisten geçti. İspanya çoğulcudur ve biz birbirimizle anlaşmaya mahkumuz." diye konuştu.