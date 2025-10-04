İspanya, Hamas'ın ateşkes yanıtını 'barışa doğru atılmış adım' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesi sağlamaya yönelik 21 maddelik 'Gazze planını' açıkladı.

Hamas ise plana ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

"BARIŞA DOĞRU ATILMIŞ BİR ADIMDIR"

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın ABD barış planını kabul etmesi, barışa doğru atılmış bir adımdır. İspanya, tarafları şiddete son verme konusunda kararlı olmaya çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

"KESİN BİR ATEŞKESE ACİLEN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR"

Açıklamada, "İspanya hükümeti, Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına varmak için gösterdiği arabuluculuk çabalarını takdir etmektedir. Gazze'de uzun süredir devam eden şiddet ve acılara son vermek, rehineleri serbest bırakmak ve büyük miktarda insani yardımın bölgeye girişini sağlamak için kesin bir ateşkese acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"İSPANYA, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İspanya hükümeti adına yapılan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İspanya, iki devletli çözümün etkili bir şekilde uygulanması temelinde Orta Doğu'da kalıcı barış sağlama çabalarına verdiği desteği yinelemekte ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir." denildi.