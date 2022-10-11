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    İspanya hükümeti enerji kriziyle ilgili yeni planını açıkladı

    Avrupa ülkelerinin enerji krizi politikalarına İspanya hükümeti de katıldı. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre, 1,6 milyon haneyi etkileyecek şekilde faturaların azaltılması planlanıyor.
    • 11.10.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:36
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    İspanya hükümeti enerji kriziyle ilgili yeni planını açıkladı

    Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizinin her gün yeni etkileri ortaya çıkıyor.

    Avrupa hükümetleri, enerji krizi sonrasında yaptıkları ilginç önerilerle gündemden düşmeyerek vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

    Avrupa ülkerinin enerji tasarruf stratejilerine İspanya hükümetinden de bir açıklama geldi.

    İspanya'da sol koalisyon hükümeti, kış döneminde doğalgaz tüketimini yüzde 5,1 ile yüzde 13,5 arasında azaltmayı amaçlayan enerji tüketim planını kabul ettiğini duyurdu.

    "Avrupalılarla daha fazla dayanışma içinde olmamızı sağlayacak"

    Bakanlar Kurulunda onaylanan planla ilgili basına açıklama yapan Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Teresa Ribera, "Bu plan, enerji fiyatlarının daha uygun olmasının garanti edilmesini ve diğer Avrupalılarla daha fazla dayanışma içinde olmamızı sağlayacak stratejik bir vizyon sunmayı amaçlıyor." dedi.

    İspanya hükümeti enerji kriziyle ilgili yeni planını açıkladı #1

    "Gruplandırılmış planda toplam 73 önlem paketi var"

    Enerji tasarrufu ve verimliliği, tüketicinin korunması, vergilendirme, enerji ve teknolojik özerklik, geçiş sürecinin teşviki ve Avrupa Birliği ile dayanışma olmak üzere 6 büyük eylem blokunda gruplandırılmış planda, toplam 73 önlem paketi bulunuyor.

    "Öz tüketimi teşvik edici yeni projelere yardım yapılması"

    Önlemler kapsamında, şu maddeler öne çıkıyor: "Elektrik ve termal enerjinin daha fazla kişiye ulaşması ve hassas tüketici grubunun korunması, enerji geçişini teşvik eden önlemlere yatırım yapan haneler için vergi indirimleri uygulanması, merkezi sıcak su sistemli binalarda 1,6 milyon haneyi etkileyecek şekilde faturaların azaltılması, öz tüketimi teşvik edici yeni projelere yardım yapılması, elektrik ve gaz faturalarında şeffaflık, tasarruf ve verimlilik önlemleri uygulayan KOBİ'lere kamu finansmanı, yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması, diğer Avrupa ülkelerine enerji ihracat kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için altyapıların iyileştirilmesi."

    Özel çalışma grupları oluşturulacak

    AA'nın haberine göre, elektrik ve gaz tüketiminin parametreleri hakkında aylık bültenler yayınlanacak hükümet, bakanlıklar arası özel çalışma grupları da oluşturacak.


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