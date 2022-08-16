İspanya: Putin enerji kesintisini kullanacak ve zor bir kış geçecek

İspanya: Putin enerji kesintisini kullanacak ve zor bir kış geçecek

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintisini kullanacağını ve zor bir kış geçeceğini" söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı 6'ncı ayında devam ediyor.

Savaş küresel anlamda hemen her sektörü olumsuz etkiledi.

Özellikle enerji alanındaki gelişmeler dünyayı krize sürükledi.

Rus gazı ve petrolüne bağımlı olan Avrupa'da ise savaşla beraber gelen karşılıklı yaptırım kararları krizi daha da derinleştirdi.

Rusya, Batı yaptırımlarına karşı Avrupa ülkelerine enerji ürünlerini ruble ile satma kararı aldı. Bu karara uymayan ülkelere sevkiyat yavaş yavaş kesildi.

Rusya gazı kestikçe artan enerji maliyetleri karşısında Avrupa ülkeleri yeni arayışlara girdi.

Birlik ve dayanışma çağrısında bulundu

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Burgos'ta Silahlı Kuvvetler'e bağlı bir karargahı ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ve bunun sonuçlarına karşı "birlik ve dayanışma" çağrısında bulundu.

"Kış zor geçecek"

İspanyol Bakan, "Rusya Devlet Başkanı Putin, uluslararası topluma karşı yeni bir silah olarak enerji kesintilerini uygulayacaktır. Bu da zor bir kışın geçeceğine işarettir." dedi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin aldığı ve 10 Ağustos'ta yürürlüğe giren enerji tasarruf planına göre, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'den sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

Ayrıca kışın da klimalarda 19 dereceye kadar sınırlama getiren planın 1 Kasım 2023'e kadar uygulanması öngörülüyor.