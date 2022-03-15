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    İspanya, Rus iş insanının 140 milyon dolarlık yatına el koydu

    Başbakan Sanchez, "Önde gelen oligarklardan birine ait bir yata el koyduk" dedi.
    • REUTERS
    • 15.03.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 12:20
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    İspanya, Rus iş insanının 140 milyon dolarlık yatına el koydu

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle, Rus iş insanlarının yatları birer birer hedef alınıyor.

    Son olarak İspanya, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov'a ait olduğu belirtilen yata el koydu.

    140 MİLYON DOLAR

    Değeri 140 milyon dolar olduğu belirtilen 85 metre uzunluğundaki Valerie adlı yatın "geçici olarak" alıkonulduğu kaydedildi.

    İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Bugün önde gelen oligarklardan birine ait bir yata el koyduk. 140 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ettiğimiz bir yattan söz ediyoruz." dedi.

    BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN "DAHA FAZLASI GELECEK" MESAJI

    "Daha fazlası olacak" diyen Sanchez, ancak bu ifadesiyle ilgili bir ayrıntı vermedi.

    Gemilerin hareketleri ve limanlardaki konumları hakkında bilgi sağlayan Marine Traffic internet sitesi, henüz yaptırım uygulanmayan diğer iki oligarkla bağlantılı yatların da Barselona'da demirlediğini aktardı.

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    İspanya, Rus iş insanının 140 milyon dolarlık yatına el koydu #5


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