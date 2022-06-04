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    İspanya sahilinde yaban domuzu paniği

    Denizden çıkıp insanların arasına giren yaban domuzu ortalığı ayağa kaldırdı.
    • 04.06.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 14:14
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    İspanya sahilinde yaban domuzu paniği

    İspanya'nın Costa Blanca kıyısında panik dolu anlar yaşandı.

    Sahilde denize girip güneşlenenler, bir anda nerden geldiği bilinmeyen yaban domuzuyla karşılaştı.

    İnsanların arasına daldı

    Denizden çıkan yaban domuzu etrafta koştururken, bölgede çığlık sesleri yükseldi.

    Daily Mail'in haberine göre, domuz kumların üzerinde güneşlenen 67 yaşındaki bir kadını ısırdı.

    İspanya sahilinde yaban domuzu paniği

    Cankurtaranlar müdahale etti

    Bunun üzerine sahildeki cankurtaranlar devreye girdi. Domuz uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.

    Domuzun 5 bin dönümden fazla kıyı şeridinden oluşan yakınlardaki Serra Gelada Tabiat Parkı'ndan geldiği düşünülüyor.

    İspanya sahilinde yaban domuzu paniği #1

    İspanya sahilinde yaban domuzu paniği #2


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