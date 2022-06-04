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İspanya sahilinde yaban domuzu paniği
Denizden çıkıp insanların arasına giren yaban domuzu ortalığı ayağa kaldırdı.
- 04.06.2022 - 14:05
- Güncelleme : 04.06.2022 - 14:14
İspanya'nın Costa Blanca kıyısında panik dolu anlar yaşandı.
Sahilde denize girip güneşlenenler, bir anda nerden geldiği bilinmeyen yaban domuzuyla karşılaştı.
İnsanların arasına daldı
Denizden çıkan yaban domuzu etrafta koştururken, bölgede çığlık sesleri yükseldi.
Daily Mail'in haberine göre, domuz kumların üzerinde güneşlenen 67 yaşındaki bir kadını ısırdı.
İspanya sahilinde yaban domuzu paniği
Cankurtaranlar müdahale etti
Bunun üzerine sahildeki cankurtaranlar devreye girdi. Domuz uzun uğraşlar sonucu bölgeden uzaklaştırıldı.
Domuzun 5 bin dönümden fazla kıyı şeridinden oluşan yakınlardaki Serra Gelada Tabiat Parkı'ndan geldiği düşünülüyor.