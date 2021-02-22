Sınır görevlileri, ülkeye ihraç edilen zehirli kül çuvalının içine gizlenmiş bir mülteci yakaladı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına mülteci akını devam ediyor.

Melilla’daki sınır görevlileri, İspanya’ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarında bir hareketlilik fark etti.

ÇUVALDAN MÜLTECİ ÇIKTI

Sınır görevlisi çuvalı açtığı sırada, içine gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi gördü. Yakalanan mülteci hakkında soruşturma başlatıldı.

İspanya sınırında yakalanan mülteci

ZEHİRLİ MADDEYİ UMURSAMADI

Yetkililer, zehirli madde olduğu belirtilen uçucu kül çuvalındaki mültecinin sağ kalmasının mucize olduğunu söyledi. Uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiği bildirildi.

Öte yandan mültecinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.