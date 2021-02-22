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    İspanya sınırında yakalanan mülteci

    Sınır görevlileri, ülkeye ihraç edilen zehirli kül çuvalının içine gizlenmiş bir mülteci yakaladı.
    • DHA
    • 22.02.2021 - 20:46
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 21:10
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    İspanya sınırında yakalanan mülteci

    İspanya'nın Kuzey Afrika'daki sınırına mülteci akını devam ediyor.

    Melilla’daki sınır görevlileri, İspanya’ya gönderilen konteyner içindeki uçucu kül çuvallarında bir hareketlilik fark etti.

    ÇUVALDAN MÜLTECİ ÇIKTI

    Sınır görevlisi çuvalı açtığı sırada, içine gizlenmiş Fas uyruklu mülteciyi gördü. Yakalanan mülteci hakkında soruşturma başlatıldı.

    İspanya sınırında yakalanan mülteci

    ZEHİRLİ MADDEYİ UMURSAMADI

    Yetkililer, zehirli madde olduğu belirtilen uçucu kül çuvalındaki mültecinin sağ kalmasının mucize olduğunu söyledi. Uçucu küllerin çimento ve yol onarımı için İspanya'ya ihraç edildiği bildirildi.

    Öte yandan mültecinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

    İspanya sınırında yakalanan mülteci #1

    İspanya sınırında yakalanan mülteci #2

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