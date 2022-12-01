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    İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu

    İspanya ve Belçika polisi tarafından düzenlenen operasyonda, Avrupa'da yasa dışı şekilde tüketime uygun olmayan at eti satan şebeke çökertilerek 41 kişi gözaltına alındı.
    • 01.12.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:20
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    İspanya ve Belçika'da at eti operasyonu

    Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol) koordinasyonunda; İspanya, Belçika, Almanya ve İtalya'daki marketlere at eti satan şebeke çökertildi.

    İspanya ve Belçika polisinin yer aldığı operasyonlar neticesinde şebekeye mensup 35 kişinin İspanya'da, 6 kişinin Belçika'da olmak üzere toplam 41 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

    İspanya’da yarım ton at etine el konuldu

    Kestikleri atların etlerini sahte takip numaraları ve belgelerle 6 firma üzerinden piyasaya süren şebekenin İspanya'daki deposunda, yarım ton at etine el konulduğu bilgisine yer verildi.

    AA’nın haberine göre şebekenin hayvan istismarı, sahte belge hazırlama, kara para aklama gibi suçlarla itham edildiği belirtildi.


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