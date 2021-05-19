İspanya ve Fas arasındaki düzensiz göçmen krizi büyüyor

Ceuta kentine yüzerek veya yürüyerek geçen 8 bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İspanya hükümeti, bölgeye asker sevkiyatı yaptı.

Fas’tan İspanya’ya 8 binden fazla düzensiz göçmenin geçişi ile başlayan diplomatik kriz büyümeye devam ediyor.

Düzensiz göçmenlerin Ceuta’ya yüzerek geçmesinin ardından Fas Hükümeti, Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich’i Rabat’a çağırdı.

İstişarelerde bulunmak üzere çağrılan büyükelçinin, İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından da çağrıldığı ve en kısa zamanda ülkesi İspanya’ya gideceği öğrenildi.

“KABUL EDİLEMEYECEK TAVIRLAR OLDU”

İspanya basınına değerlendirmelerde bulunan Benyaich,"Ülkeler arasındaki ilişkilerde sonuçları olan ve katlanılması gereken bazı eylemler vardır. Bu olayda da kabul edilemeyecek tavırlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

Benyaich açıklamalarında, ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi koronavirüs tedavisi görmesi için 22 Nisan'da gizli şekilde ülkeye getirmesinden dolayı İspanyol hükümetini üstü kapalı eleştirdi.

“İLİŞKİLERİN DÜZELECEĞİNE İNANIYORUM”

İspanya 1'inci Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo yaşanan son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada,"Fas büyükelçisinin istişare için ülkesine çağırılması beni üzüyor. Karşılıklı çıkarlardan dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeleceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

SAĞ GÖRÜŞLÜ GRUPLAR FAS YÖNETİMİNİ SUÇLADI

İspanya'da aşırı sağ görüşlü bazı gruplar Fas'ın Madrid Büyükelçiliği önünde toplanarak, Fas yönetimini ‘Ceuta'yı işgal etmekle’ suçladı.

Gösterilerde İspanya'daki sol koalisyon hükümeti de ‘Ceuta'yı koruyamamakla’ suçladı. Başbakan Pedro Sanchez, Fas ile yaşanan krizden dolayı, bugün Paris'e yapacağı ziyareti iptal etti.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprakları Ceuta ve Melilla özerk kentlerine giden Snachez, Fas yönetimine sınırlara saygı göstermesi çağrısında bulunarak, "İspanya'nın toprak bütünlüğü her şekilde savunulacaktır." mesajını vermişti.

“İSPANYA’NIN SINIRLARI AB SINIRLARIDIR”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de gelişmelere ilişkin Twitter hesabından, "Tüm desteğimiz ve dayanışmamız İspanya ile. İspanya sınırları Avrupa Birliği sınırlarıdır. AB ve Fas arasındaki güçlü bir ilişkide, iş birliği, güven ve paylaşılan taahhütler temel olmalıdır." paylaşımını yaptı.

İSPANYA VE FAS ARASINDAKİ KRİZ

17 Mayıs'ta saat 02.00'dan itibaren Faslı göçmenler, Ceuta kentinin kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçti.

Fas yönetiminin göz yumduğu düzensiz göç akınıyla son iki günde 8 binden fazla kişi sınırı geçerken, İspanya İçişleri Bakanlığı şimdiye kadar 4 bin düzensiz göçmenin Fas'a geri gönderildiğini duyurdu.

Rekor sayıda düzensiz göçmenin geldiği Ceuta'da tam bir kaos yaşandı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göçmenlerin depolarda ya da sokak ortalarında polisin oluşturduğu güvenlik koridorlarında tutulmaya çalışıldığı görüldü.

3 ALAY VE 3 TABUR ASKER GÖNDERİLDİ

İspanyol hükümeti, sınırda güvenliği sağlamak için binden fazla polis ve jandarmayı Ceuta'ya gönderdi. Ayrıca 3 alay ve 3 tabur asker de bölgeye sevk edildi.

YÜZEREK İSPANYA TARAFINI GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR

Sınırdan yürüyerek geçişler durdurulsa da halen çok sayıda düzensiz göçmenin denize atlayıp yüzerek İspanya tarafına geçmeye çalıştığı bildirildi.

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginlikler yaşanan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı koronavirüs hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.