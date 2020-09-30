İspanya ve Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini geçti

İspanya'da 24 saatte 11 bin 16 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Fransa'da günlük vaka sayısı 12 bin 845 oldu.

Dünyayı ölümlerle kasıp kavuran koronavirüs salgınının Avrupa'daki ikinci yükselişi devam ediyor.

Günlük vaka sayıları Fransa ve İspanya'da 10 binin üzerine çıktı.

11 BİN 16 VAKA, 177 ÖLÜM

İspanya Sağlık Bakanlığı bugün son 24 saatte 11 bin 16 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 769 bin 188’e ulaştı.

177 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarılırken, toplam can kaybı da 31 bin 791’e ulaştı.

FRANSA'DA GÜNÜN BİLANÇOSU: 12 BİN 845 VAKA

Fransa’da da durum İspanya'dan farklı değil.

Ülkede bir günde 12 bin 845 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Ülkede toplam vaka sayısı 563 bin 535’e ulaştı.

Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 327 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 956 olduğu aktarıldı.