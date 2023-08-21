İspanya yangın felaketiyle boğuşuyor: Alevler kontrolden çıktı Avrupa ülkesine bağlı adada devam eden yangına, zorlu hava koşulları nedeniyle güçlükle müdahale edilebiliyor. Yangın kundaklama sonucu çıkarken, suyun tasarruflu kullanılması istendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İspanyol adasında çıkan orman yangınları, günler geçmesine rağmen durdurulamıyor.

Kanarya Adaları'ndan Tenerife'de rüzgarın hızıyla birleşen sıcak hava, alevleri kontrol edilemez hale getirdi.

Tenerife Valisi Rosa Davila, zor günlerden geçtiklerini belirterek itfaiye ekiplerinin çalışmaları sayesinde sonuçların olumlu olduğunu anlattı.

Yangın gittikçe büyüyor

Düne kadar 8 bin hektardan fazla ormanın yandığını dile getiren Davila, bu rakamın daha fazla olacağını kaydetti.

Davila, daha önce 26 bin olarak açıklanan tahliye edilen kişi sayısını 12 bin olarak güncelledi.

Kanarya Adaları Acil Servisleri, itfaiye ekiplerinin öngörülenden iyi hava koşullarında daha rahat çalışabildiklerini kaydetti.

Yetkililer, geceleri havanın serinlemesinin, itfaiye ekiplerinin son 5 gündür kontrolden çıkan yangını kontrol altına alma konusunda ilerleme kaydetmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Hava kalitesi bozuldu: 'Evde kalın' çağrısı

Yangın tehdidi altındaki 19 kasaba bölgesinde hava kalitesinin iyi olmadığını bildiren yetkililer, halkı mümkün olduğunca evde kalmaya, dışarı çıkmaları durumunda ise maske takmaya çağırdı.

Çalışmalar kapsamında 400'den fazla itfaiye personeli ve askerin yanı sıra 23 helikopter ve uçağın yangın bölgesine gönderildiği kaydediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine (EFFIS) göre İspanya, 75 bin hektarlık alanla bu yıl orman yangınlarından etkilenen AB ülkeleri listesinin başında, İtalya ve Yunanistan'ın önünde yer alıyor.

Kundaklama sonucu çıktı

El Mundo'nun haberine göre, Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, İspanya Emniyet Güçlerine bağlı kırsal alanlarda düzeni sağlamaktan sorumlu askeri teşkilat "Sivil Muhafızlar" ekiplerinin, Tenerife Adası'ndaki Arafo Dağı'nda 15 Ağustos'ta başlayan orman yangının "kundaklama sonucu" çıktığını doğruladığını açıkladı.

"Kundaklama olduğunu en başından beri biliyorduk ve bu, dün doğrulandı." diye konuşan Clavijo, Sivil Muhafızlar'ın konuya ilişkin 3 soruşturmayı devam ettirdiğini kaydetti.

Failler aranıyor

Clavijo, bölge yetkililerinin soruşturmaya müdahale etmemesi gerektiğine işaret ederek, Sivil Muhafızlar'ın, "binlerce insanın hayatını ve mallarını tehlikeye atan" failleri tutuklamak için çalışmalarına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ifade etti.

Kanarya Adaları Meclis Üyesi Candelaria Delgado, dün, yerel yayın kuruluşu RTVC'ye yaptığı açıklamada, Tenerife'de yangınlar nedeniyle toplamda 26 bin kişinin tahliye edildiğini bildirmişti.

"Suyu tasarruflu kullanın"

Yangının, Ada'nın kuzeyindeki kasabalara su getiren bir kanalda da ciddi hasara yol açması nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşanırken halka, suyu "tasarruflu kullanmaları" çağrısı yapılmıştı.