Euro
9.9682
0%
Dolar
8.461
0.08%
Altın
486.13
0.05%
Borsa
1.455
0.53%
Bitcoin
397.000
-1.34%
EXEN Coin
27.27
1.00%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    İspanya'da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü

    İspanya’nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını, ülkede bu yıl çıkan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 00:06
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 00:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İspanya'da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü

    İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin iki günlük çalışması sonrası kontrol altına alındı.

    12 BİN HEKTAR ORMANLIK ALAN KÜL OLDU

    Yangında 12 bin hektar ormanlık alan kül olurken, yangın İspanya’da bu yıl gerçekleşen en büyük orman yangını oldu. Hava araçlarının desteği ile kontrol altına alınan yangın nedeni ile Solosancho, Riofrio ve Sotalbo şehirlerine bağlı 8 kasabada yaklaşık bin kişi tahliye edildi.

    İspanya'da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü VİDEO

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #1

    YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ, YANAN BİR ARAÇTAN AĞAÇLARA SIÇRAMASI OLDUĞU BELİRTİLDİ

    Castilla ve Leon eyaleti Çevre Bakanı Juan Carlos Suarez-Quinones, afet bölgesini ziyaret ederek çalışmaları izledi. Suarez-Quinones, çevresi yaklaşık 80 kilometre olan ve ülkede bu yıl kaydedilen e büyük yangının, yüzde 90 oranında söndürülerek kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Suarez-Quinones ayrıca, yangının çıkış nedeninin yanan bir araçtan alevlerin yol kenarındaki ağaçlara sıçraması olduğunu açıkladı.

    İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Zorluktan Sorumlu Bakan Teresa Ribera ise bugün yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin en dramatik etkisinin orman yangınları olduğuna dikkat çekerek iklim değişikliği ile savaşmazsak çölleşme, kuraklık ve orman yangınları gibi büyük sorunların beklendiğini aktardı.

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #2

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #3

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #4

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #5

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #6

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #7

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #8

    İspanya da 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir