İspanya'da 18 yaş altına alkol satışı yasaklanıyor

AA

İspanya, artan alkol tüketimiyle mücadele ediyor..

Bu kapsamda İspanya hükümeti, harekete geçti.

İspanya'da yayımlanan son araştırmalarda 14-18 yaş arası gençlerin her 4'ünden 3'ünün son 1 yıl içinde en az bir kez alkol tükettiği sonucunun çıkması üzerine Sağlık Bakanlığının hazırladığı tasarı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

18 YAŞ ALTINA ALKOL SATIŞI DURDURULACAK

Meclis onayı gereken hükümetin aldığı bu karar gereği, 18 yaş altındakilerin alkol tüketiminin durdurulması, bunu içebilecekleri alanların sınırlandırılması ve özendirmeye neden olabilecek reklam ve sponsorlukların yasaklanması amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, Bakanlar Kurulu'nun ardından basına yaptığı açıklamada, hazırladıkları yasa tasarısının bir "öncü" olacağını vurgulayarak, İspanya'da şimdiye kadar özerk yönetimler ve yerel yönetimlerde farklılık gösteren alkol tüketimiyle ilgili uygulamaların ülke genelinde uyumlu hale getirileceğini söyledi.

"SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYAN ALKOL YOKTUR"

Bakan Garcia, "Bilimsel kanıtlar açık. Sağlık üzerinde olumsuz etkisi olmayan, hiçbir türde güvenli miktarda alkol yoktur. Ölçülü tüketimin sağlığa bazı faydaları olabileceği yönündeki köklü ve bilim karşıtı düşünceyi hayal gücümüzden uzaklaştırmalıyız." dedi.

Meclise sunulan yasa tasarısı gereği, "reşit olmayanların bulunduğu eğitim, spor veya eğlence merkezlerinde alkol tüketiminin ve satışının yasaklanması, çocukların uğrak yerlerinin 150 metre yakınında alkollü içeceklerin reklamının ve sponsorluğunun sona erdirilmesi" öngörülüyor.

Mevcut durumda yasak olan, reşit olmayanlara alkol satışının denetiminin artırılması için dijital kimlik kontrollerinin getirilmesi ve çocuk yaştakilere alkol testi yapılması da kabul edilen tasarıda yer alıyor.

TASARI, ALKOLLÜ İÇECEK REKLAMLARINI DA KAPSIYOR

Tasarı ayrıca, yiyecek-içecek sektöründe kullanılan sandalye, masa, tente, şemsiye, peçetelik gibi ürünlerin üzerinde alkollü içecek reklamlarının da yasaklanmasını içeriyor.

İspanya'da alkolün 14-18 yaş arası öğrenciler arasında en yaygın tüketilen psikoaktif madde olduğunu belirten uzmanlar, son yayımlanan anketlerde bu yaş grubundakilerin yüzde 75,9'unun hayatlarının bir noktasında, yüzde 73,6'sının geçen yıl, yüzde 56,6'sının da son ayda alkol tükettiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen söz konusu yasa tasarısı Meclis'te onaylandıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek.