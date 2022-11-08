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    İspanya'da 260 bin euroya bir köy satışa çıkarıldı

    İspanya'da 44 evi, kilisesi, okulu, oteli, barı ve hatta eski jandarma kışlası bulunan bir köy 260 bin euroya satılmak üzere internette paylaşıldı.
    • 08.11.2022 - 02:09
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    İspanya'da 260 bin euroya bir köy satışa çıkarıldı

    İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora kenti yakınlarında ülkede giderek artan boşalan köyler sorunu sebebiyle ilginç bir olay yaşandı.

    Köy satışa çıkarıldı

    Emlakçılık hizmeti veren "İdealista" adlı internet sitesi, Portekiz sınırı yakınlarındaki Zamora kentine bağlı Salto köyünün satışa çıkarıldığını duyurdu.

    Büyükşehirlere göçten dolayı boşalan köyde 44 ev ile kilise, okul, otel, bar, eski bir havuz, spor kompleksi hatta eski bir jandarma kışlası bulunduğu aktarıldı.

    İspanya da 260 bin euroya bir köy satışa çıkarıldı #1

    260 bin euro değerinde

    AA'nın haberine göre, köydeki mülk sahiplerinin temsilciliğini yapan emlak şirketinden bir yetkili, 260 bin euroya 5 gündür satışta olan köyün ilanına şimdiye kadar 200 kişinin baktığını, çok sayıda telefon aldıklarını, 2 İspanyol, 1 Portekiz ve 1 İngiliz'in alım için ilgilendiğini söyledi.

    İspanya da 260 bin euroya bir köy satışa çıkarıldı #2

    Köyün kırsal turizme açılması planlanıyor

    Eski bir hidroelektrik santralinden dolayı 1950'li yıllarda inşa edilen köye yakın doğal bir parkın olduğu, 1989'da santralin kapanmasının ardından nüfusun yavaş yavaş azaldığı bildirildi.

    Santralin 2000'li yılların başında turizm kompleksi kurulması amacıyla bir yatırımcıya satıldığı ancak projenin hiçbir zaman hayata geçirilmediği bilgisi paylaşıldı.

    Köyü alacak girişimcilerin gerekli yatırımları yaparak burayı kırsal turizme açabileceği belirtildi.

    İspanya da 260 bin euroya bir köy satışa çıkarıldı #3


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