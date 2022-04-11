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    İspanya’da 29 milyon euro'luk binden fazla doldurulmuş hayvan ele geçirildi

    Valencia kentinde düzenlenen operasyonla bir işadamına ait piyasa değeri 29 milyon euro olan bin 90 adet doldurulmuş hayvan ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.04.2022 - 07:41
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 07:58
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    İspanya’da 29 milyon euro'luk binden fazla doldurulmuş hayvan ele geçirildi

    İspanya’nın Valencia kentine bağlı Betera kasabasında Sivil Muhafızları tarafından yapılan operasyonda iki ayrı depoda toplam bin 90 adet doldurulmuş hayvan ele geçirildi. Söz konusu hayvanlardan 405’inin ise koruma altındaki türlere ait olduğu bildirildi.

    29 milyon euro değerinde

    Yetkililer, bir işadamına ait olduğu tespit edilen doldurulmuş hayvan koleksiyonunun toplam değerinin 29 milyon euro olduğunu açıkladı.

    İspanya’da 29 milyon euro'luk binden fazla doldurulmuş hayvan ele geçirildi - VİDEO

    Nesli tükenmiş ve tehdit altındaki hayvanlar da var

    Operasyon ile İspanya tarihinde koruma altındaki türlere ait en büyük doldurulmuş hayvan koleksiyonunun ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında nesli tükenmiş olan kıvrık boynuzlu Oriks ile nesli tükenme tehlikesi altında olan Addaks ve Bengal kaplanı bulunduğu belirtildi.

    İspanya’da 29 milyon euro luk binden fazla doldurulmuş hayvan ele geçirildi #1

    Ele geçirilen diğer doldurulmuş hayvanlar arasında çita, leopar, aslan, vaşak, kutup ayısı, kar leoparı, beyaz gergedanın yanı sıra 198 adet fildişi de bulunuyor.

    İspanya Sivil Muhafızları operasyon sonucunda iki kişinin tutuklanarak haklarında kaçakçılık ve doğal hayatın korunmasına karşı suç işleme şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    İspanya’da 29 milyon euro luk binden fazla doldurulmuş hayvan ele geçirildi #2


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