İspanya'da itfaiye ekipleri, 30 farklı noktada çıkan yangınlarla mücadele ederken, yangınlar nedeniyle binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın Endülüs bölgesinde yer alan Mijas şehri yakınlarında 15 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor.

Ölü sayısı bini geçti

İspanya ve Portekiz’de hayatını kaybedenlerin sayısının bini aştığı bildirildi.

Yüzde 90’ı kontrol altına alınan yangın sonucu ülkenin Zamora eyaletinde 2 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer, 59 yaşındaki çiftçi ile 62 yaşındaki itfaiyecinin yangında öldüğünü açıkladı.

İspanya'da 30 farklı noktada yangınla mücadele - VİDEO

30 farklı alanda orman yangını

İspanya’da itfaiye en az 30 farklı noktada devam eden aktif yangınlarla mücadeleyi sürüyor. Katalonya, Castilla y Len, Galiçya, Kastilya, Andalusia ve Extremadura bölgelerinde de yangın çıktı. Yangında şu ana kadar 2 bin hektarlık alan küle döndü.