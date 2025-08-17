İspanya'da 50'den fazla noktada orman yangınları

İspanya, tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 50’den fazla noktada alevler hâlâ kontrol altına alınamazken, tahliye edilen 4 binden fazla kişi geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

Resmi haber ajansı EFE’nin yerel yönetim kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, kuzeyde Kastilya ve Leon’da 25, Galiçya’da 14, Asturias’ta 12, güneyde ise özellikle Extremadura bölgesinde yangınlar sürüyor. En yoğun yangınların Ourense (Galiçya), Leon ve Zamora (Kastilya ve Leon), Somiedo Doğal Parkı (Asturias) ve Plasencia (Extremadura) bölgelerinde olduğu belirtiliyor.

3 BİNDEN FAZLA İNSAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Kastilya ve Leon’da 3 bin 250 kişi geceyi evlerinin dışında geçirecek. Galiçya’daki Ourense çevresinde ise şu ana kadar 47 bin hektardan fazla alan kül oldu ve yüzlerce kişi spor salonları, barınma merkezleri veya akrabalarının yanında konaklamak zorunda kaldı. Extremadura’nın Jarilla ilçesinde de 200 kişi tahliye edildi.

Başbakan Pedro Sanchez, yangınlardan en çok etkilenen Galiçya’nın Ourense ve Kastilya ile Leon’un Leon kentlerini 17 Ağustos Pazar günü ziyaret edecek. Söndürme çalışmalarına İspanya Askeri Acil Yardım (UME) birimleri ve Avrupa Birliği’nden gönderilen uçaklar destek veriyor.

PORTEKİZ'DE DE DURUM KRİTİK

Ağustos ayı başından beri alarm durumunda olan Portekiz’de, şu an 8’i büyük olmak üzere toplam 78 noktada yangınlar aktif durumda. Portekiz Sivil Savunma Kurumu, ülke genelinde 5 bin 148 itfaiyecinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını, 42 hava ve 305 kara aracının da destek verdiğini açıkladı.