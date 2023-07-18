İspanya'da 8 aylık bebeğin cesedi, 3 ay sonra karaya vurdu 3 ay önce batan düzensiz göçmen teknesindeki 8 aylık bir bebeğin cesedi, karaya vurdu… Bebeğin anne ve babasının da, batan teknede hayatlarını kaybettiği açıklandı.

AA

Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebeğin acısı daha dün gibiyken, İspanya’dan tüyleri ürperten bir haber geldi.

Tekne, 3 ay önce battı

İspanya Jandarma kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Tarragona kentindeki Roba de Bera sahilinde kıyıya vurmuş bebek cesedi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada cesedin, yaklaşık üç ay önce batan düzensiz göçmen teknesindeki bebeğe ait olduğu ifade edildi.

Kurtulan olmadı

Cezayir'in Çerçel kasabası sahillerinden 21 Mart'ta yola çıkan ve içinde 15 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin 6 Nisan'da İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları açıklarında battığı bilgisine yer verilen açıklamada, olayda kurtulan olmadığı belirtildi.

DNA testi yapılacak

Sadece 8 cesede ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, cesetlerden birinin Tarragona'da kıyıya vuran ve 8 aylık olduğu anlaşılan bebeğin annesine ait olduğu ve yapılan DNA testinin ardından kesin sonuca ulaşıldığı bildirildi.

Anne ve babası da öldü

Tarragona'daki olayda, üzerinde can yeleği bulunan 8 aylık bebeğin cesedi ilk olarak oyuncak bebek zannedilmiş, bir gün kıyıda bekledikten sonra insana ait olduğu anlaşılıp morga kaldırılmıştı.

Bebeğin anne ve babasının da batan teknede hayatlarını kaybettiği açıklandı.

İlk 6 aylık korkunç veriler

İspanya'da sivil toplum kuruluşu "Caminando Fronteras" (Yürüyen Sınırlar), 2023'ün ilk 6 ayında, büyük çoğunluğu Kanarya Adaları güzergahında olmak üzere, toplam 951 düzensiz göçmenin Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkıp İspanya'ya gelmeye çalışırken yolda teknenin batması sonucu boğularak ya da açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu.