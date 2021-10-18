İspanya'da Ağlama Evi kuruldu

Başkent Madrid'de ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla Ağlama Evi kuruldu. Evin, ilk 3 gün ücretsiz olacağı açıklandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de, ruh sağlığının önemini belirtmek için ilginç bir girişimde bulunuldu.

Özel bir klinik tarafından ruh sağlığının önemini vurgulamayı ve psikoloğa gitme olgusunu normalleştirmek amacıyla açılan Ağlama Evi (La Lloreria) açıldı.

"GİRİN VE AĞLAYIN"

Ev, 3 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Renkli loş ışıklarla dekore edilen Ağlama Evi’nin duvarlarında psikologlara ait telefon numaralarının yanı sıra "Girin ve ağlayın", "Benimde endişelerim var", "Kötü olmak da iyidir", "Ağlayan cesurdur" gibi motive edici mesajlar içeren yazılar bulunuyor.

PSİKOLOJİK DESTEĞİN ERİŞİLEBİLİR OLMASI İSTENİYOR

Klinik tarafından yapılan açıklamada, Ağlama Evi’nin herkesin ziyaretine açık olduğu bildirilerek, psikolojik desteğin daha kolay, daha rahat ve daha erişilebilir olmasını pekiştirmek amacıyla, ziyaret eden herkese ücretsiz 60 dakikalık çevrimiçi psikolojik tedavi hediye edileceği belirtildi.

"BU BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde yaptığı konuşmasında, ruh sağlığı sorunları ile ilgili olarak "Bu bir tabu değil, konuşulması, açığa çıkarılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur" ifadelerini kullanmış, 24 saat intihar yardım hattı gibi hizmetleri de içerecek olan 100 milyon euroluk bir ruh sağlığı hizmeti planladıklarını duyurmuştu.

İSPANYA'DA HER 10 GENÇTEN BİRİNİN RUH SAĞLIĞI BOZUK

İspanya’da 2019 yılında 3 bin 671 kişi intihar nedeniyle hayatını kaybederken, intihar doğal nedenlerden sonra en yaygın ikinci ölüm nedeni oldu.

Hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten birinde ruh sağlığı sorunu tespit edilirken, genel nüfusun yüzde 5,8’inde kaygı problemi olduğu belirtildi.