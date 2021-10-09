İspanya'da ailesinden ayrı yaşamak isteyenlere aylık 250 euro destek verilecek

İspanya'da hükümeti, ailelerinin yanından ayrılmak isteyen 18-35 yaş arasındaki gençlere ayda 250 euro’luk kira yardımı yapmaya hazırlanıyor.

İspanya’nın Madrid ve Barcelona gibi büyük şehirlerinde evlerin dörtte birinden daha azının kiralık olması barınma sorununa yol açtı.

Avrupa’da ev sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan ülkede, koronavirüs pandemisi sonrası kiralar yükselişe geçti.

Büyük bir barınma problemiyle baş etmeye çalıştıklarını söyleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gençler için kira yardımı planladıklarını duyurdu.

GENÇLERE KİRA YARDIMI YAPILMASI PLANLANIYOR

Buna göre; yılda 23 bin 725 euro’dan (yaklaşık 244 bin TL) daha az kazanan 18-35 yaş arasındaki kişilere 250 euro’luk (yaklaşık 2 bin 570 TL) kira yardımı yapılması bekleniyor.

Daha geniş bir barınma paketinin parçası olan bu yeni kararda, iki yıla kadar ödeme yapılması planlandı.

KİRA ÜST SINIRI GETİRİLECEK

Yeni kiralama kanunu taslağında, son yıllarda kiraların çok fazla yükseldiği bölgelerdeki mülk sahipleri için de kira üst sınırı belirlenmesine yer verildi.

Yardımın kişi başına mı yoksa kiralanan daire başına mı yapılacağına ise daha sonra karar verileceği açıklandı.