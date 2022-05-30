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    İspanya'da aldatıldığını gören koca çılgına döndü

    Evinde sevgilisiyle ilişkiye giren kadın, kocasına yakalandı. İspanyol sevgilinin yakalanmamak için balkondan atlayarak kaçması sosyal medyada viral oldu.
    • 30.05.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 18:04
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    İspanya'da aldatıldığını gören koca çılgına döndü

    İspanya'da akıllara durgunluk veren ihanet...

    Evli bir kadın, evde yalnız olduğu esnada sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi.

    Dakikalar sonra eve gelen koca ise hayatının şokunu yaşadı.

    Kadın oyaladı, sevgilisi kaçtı

    Ellerinde güllerle gelen adam öfkeden deliye döndü. Büyük bir panikle binanın girişine inen kadın, kocasını sakinleştirmeye çalıştı. Kadın, yukarı çıkmak isteyen adama engel olmak istedi ancak başarılı olamadı.

    O sırada durumu fark eden sevgili ise balkonun demirlerine çıkarak kendini aşağı bıraktı. Yere düşen sevgili bacağı sekerek kaçmaya başlarken, öfkeli koca ise şahsın peşine düştü.

    İşte o anlar...

    İspanya'da aldatıldığını gören koca çılgına döndü VİDEO

    İspanya da aldatıldığını gören koca çılgına döndü #1

    İspanya da aldatıldığını gören koca çılgına döndü #2

    İspanya da aldatıldığını gören koca çılgına döndü #3

    İspanya da aldatıldığını gören koca çılgına döndü #4


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