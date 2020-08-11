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    İspanya’da arkadaşının aracını paramparça etti

    215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL) Lamborghini'yi ödünç alan bir kişi, elektrik trafosuna çarptı. 2.9 saniyede hurdaya dönen lüks araçtan eser kalmadı.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 17:33
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 17:33
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    İspanya’da arkadaşının aracını paramparça etti

    İspanya’nın Huelva kentinde bir arkadaşının 215 bin sterlinlik (2 milyon 40 bin TL)  değerindeki Lamborghini’sini ödünç alan bir kişi, aracı elektrik trafosuna çarptı.

    Acemi sürücü, aracı çarpmasının ardından yanındaki yolcuyla kaza yerinden kaçtı.

    2.9 SANİYEDE 325 KM HIZLA KAZA

    Polisin kaza yerinde tekerlek izlerinde yaptığı incelemede, aracın sürücüsünün hız yaptığı ve kontrolü kaybederek trafoya çarptığı kaydedildi.

    İspanya’da arkadaşının aracını paramparça etti #1

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kaza yerinden kaçan sürücünün hastanede bulunduğu, durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayı inceleyen bilirkişi ise sürücünün, 2.9 saniyede 325 kilometre ile elektrik trafosuna çarptığını ifade etti.

    İspanya’da arkadaşının aracını paramparça etti #2

    İspanya’da arkadaşının aracını paramparça etti #3

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