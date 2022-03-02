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    İspanya'da aşırı sağ: Ukraynalıları alın, Müslümanlara sınırı kapatın

    Avrupa'nın, Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapılarını açmasını isteyen İspanya’nın aşırı sağ Vox partisinin lideri, Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 17:57
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    İspanya'da aşırı sağ: Ukraynalıları alın, Müslümanlara sınırı kapatın

    İspanya'daki aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oturumda konuştu.

    Ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalılar için “Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, evet bunlar savaş mültecileridir ve Avrupa'da hoş karşılanmalıdır.” diyen Abascal, şöyle devam etti:

    ‘MÜSLÜMAN KÖKENLİ GÖÇMENLERE SINIRLARINI KAPATIN’

    “Herkes, bu mülteci akışı ile Avrupa sınırına akın eden, Müslüman kökenli, askerlik çağındaki genç erkeklerin işgalleri arasındaki farkı anlayabilir. Onların ki Avrupa'yı istikrarsızlaştırma ve sömürgeleştirme girişimidir.”

    Abascal, Avrupa'nın Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapıları açmasını ancak Müslüman kökenli göçmenlere sınırlarını kapatmasını istedi.

    İspanya da aşırı sağ: Ukraynalıları alın, Müslümanlara sınırı kapatın #1

    KATALAN SOLUNDAN AVRUPA'YA MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ

    Diğer yandan Katalonya'da faaliyet gösteren Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin meclis grup sözcüsü Gabriel Rufian ise Avrupa'nın mülteciler konusundaki “çifte standardını” eleştirdi.

    Rufian, “bugüne kadar mülteci kabul kurallarını uygulamayan Avrupa'nın şimdi sarışın ve mavi gözlü oldukları için Ukrayna'daki savaştan kaçanlara sınırsız kabul getirdiğini” söyledi.


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