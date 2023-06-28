Ispanya'da aşırı sıcaklar iki can aldı Geçen yıl Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu yıl da gündemde. İspanya'da aşırı sıcaklar nedeni ile iki kişinin yaşamını kaybettiği öğrenildi.

AA

Avrupa'nın nüfus yoğunluğu orta yaşın üzerinde.

Aşırı sıcaklara alışkın olmayan bu kesimin sağlığı iklim değişikliklerinden olumsuz etkileniyor.

Avrupa'da bu yıl da geçen seneki gibi sıcaklar can almaya başladı.

Yetkililer sıcakların özellikle açık alanda çalışan çiftçileri ve inşaat işçilerini etkilediğini belirtiyor.

İki kişi hayatını yitirdi

İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgasından dolayı iki kişi hayatını kaybetti.

İkisi de çiftçi

Sivil yardım kuruluşu ve yerel yönetimlerden verilen bilgilerde, 24 Haziran'da Sevilla'da 47 yaşındaki bir çiftçi ile 26 Haziran'da Ciudad Real'de 46 yaşındaki bir çiftçinin tarlada çalıştığı sırada aşırı sıcaklardan öldüğü bildirildi.

Ülkede alarm verildi

Geçen hafta sonu başlayan ve yarından itibaren ülkeyi terk etmesi beklenen yazın ilk aşırı sıcak hava dalgasından dolayı İspanya'daki 17 özerk yönetimden 8'inde 1. ya da 2. dereceden alarm verilmişti.

Tedbir önerileri

Yetkililer, bol su tüketimi, şapka kullanımı ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde açık alanda kalmama gibi önlemlere uyulmasını istedi.

Endülüs bölgesinde hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıktı

Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde 44 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları, meteoroloji tahminlerine göre, yarından itibaren 30-38 dereceye kadar gerileyecek.

Son 30 yılın en sıcak yazın

Öte yandan, İspanya'daki Kamu Sağlığı Kurumu, 2022 yazında toplam 10 aşırı sıcak hava dalgasının görüldüğünü ve son 30 yılın en sıcak yazının tespit edildiğini açıkladı.

Geçen yıl 10 kişi sıcaklandan hayatını kaybetti

Verilerde, 2022'de 10 kişinin aşırı sıcaklardan yaşamını yitirdiği ve 337 ölümde de sıcakların dolaylı olarak etkisinin olduğu bilgisi paylaşıldı.