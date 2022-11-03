İspanya’da binlerce kişi zam talebiyle sokaklara indi

İspanya’nın başkenti Madrid’de sendikaların öncülüğünde binlerce kişi, ülkede yükselen enflasyonu protesto ederek maaşlarına zam talep etti.

Avrupa’da yüksek enflasyona karşı protestolar devam ediyor.

İspanya’nın başkenti Madrid’de İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Sendikası (UGT) tarafından “Maaş veya Çatışma” sloganı ile ülkedeki yüksek enflasyon ve düşük maaşlar protesto edildi.

Binlerce kişinin destek verdiği protestoda göstericiler, Büyük Meydan’da bir araya gelerek, maaşlarına zam yapılmasını talep etti.

"Her gün daha da fakirleşiyoruz ve en kötü yanı zenginleşen bir azınlık var"

Protestoya katılan 52 yaşındaki hemşire Tomas Perez, "Tüketici fiyatları yüzde 10 arttığında ve maaşlar yüzde 1 arttığında bu, işçilerin satın alma gücünü hızla kaybettiği anlamına geliyor. Her gün daha da fakirleşiyoruz ve en kötü yanı zenginleşen bir azınlık var" dedi.

CCOO Genel Sekreteri Unai Sordo yaptığı açıklamada, işverenlerden gelen taleplerin yalnızca makul olduğunu ifade ederek, “Sendikalar bu yıl yüzde 4-4,5, sonraki iki yılda yüzde 2,5-3 oranında artış istiyor. Ücretlerin muhtemelen enflasyonla aynı oranda artamayacağını biliyoruz" dedi.

Enerji krizi Avrupa'da enflasyonu artırdı

İspanya'da şu anda bin euro olan asgari ücretin artırılması Meslekler Arası Asgari Maaş (SMI) tarafından reddedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa'ya gaz teslimatlarının kesintiye uğraması sonucu Avrupa’da ekonomik yavaşlama enflasyonun artmasına neden oldu.

İHA'nın aktardığına göre euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 10,7’ye yükseldi.