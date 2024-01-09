İspanya'da bir garip ceza: Kumru besledi diye... İspanya'nın Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de belediye, bir kadına sokakta kumru beslediği için para cezası kesti.

AA

İspanya'da bir kadına, kumru beslediği için ceza kesildi...

Bu ilginç olay, Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de meydana geldi.

Tenerife Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, "Birden fazla kez sokaktaki kumru kuşlarına yem atarak belediye yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle" bölgede yaşayan bir kadına 1500 euro para cezası verildiğini duyurdu.

Halk sağlığına değinildi

Halk sağlığı sorunları yaratabileceği için kamuya açık alanlarda hayvan besleyen kişilere yaptırım uygulamaya devam edileceği belirtilen açıklamada, belediyenin şehir yöneticisi olarak sorumluluğunu yerine getirdiği vurgulandı.

İzin olmadan herhangi bir hayvana yemek vermek yasak

Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini düzenleyen belediye yönetmeliği, kamuya açık alanlarda bulunan herhangi bir hayvana, idari izin olmadan yem veya yiyecek verilmesini yasaklıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)