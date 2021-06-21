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    İspanya’da bitiş çizgisini geçmeden sevinen atlet, birinciliği kaptırdı

    5 kilometrelik koşu yarışına katılan atlet, birinci olacağını düşünerek bitiş çizgisine yaklaşmadan yavaşladı. Arkadan gelen yarışmacının kendisini son anda geçmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 15:08
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    İspanya’da bitiş çizgisini geçmeden sevinen atlet, birinciliği kaptırdı

    İspanya’nın Valencia bölgesinin Sagunto kentinde, 350’den fazla katılımcı ile triatlon yarışı düzenlendi.

    Mateo Bustos isimli yarışmacı, triatlon yarışında önce 750 metre yüzdü.

    Ardından kilometrelerce bisiklet süren Bustos, son olarak 5 kilometre mesafeli koşuya katıldı.

    SEYİRCİ UYARMAYA ÇALIŞTI

    Yarışı birinci olarak tamamlamaya hazırlanan Bustos, bitiş çizgisine yaklaştığı sırada yavaşladı.

    O sırada bir seyirci, “Hey dikkat et. Sana yetiştiler. Hey sana söylüyorum.” şeklinde atleti uyarmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Erken kutlama yapmaya başlayan Bustos’u, arkadan gelen yarışmacı German Cister son anda geçerek bitiş ipini göğüsledi.

    Bustos’un hayal kırıklığı anları, yarışmayı kaydeden seyircilerin kamerasına yansıdı.

    İspanya’da bitiş çizgisini geçmeden sevinen atlet, birinciliği kaptırdı VİDEO

    İspanya’da bitiş çizgisini geçmeden sevinen atlet, birinciliği kaptırdı #1

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