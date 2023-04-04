İspanya'da çamaşır makinası patladı! Bir çamaşırhanede elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, çamaşır makinasının patlamasından saniyelerle kurtuldu.

İHA

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden biri bomba gibi patladı.

Yaşanan patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazanın ardından şans eseri ölen ya da yaranan olmazken bir adamın şans eseri kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Birkaç saniyede patlama oldu

Çamaşır makinesi çalışırken kimliği belirsiz bir bir adamın elinde birkaç çantayla çamaşırhaneden çıktığı görüldü.

Birkaç saniye sonra çamaşır makinesinin kapağı açılıyor, birkaç giysi yere düşüyor ve ardından makinede büyük bir patlama yaşanıyor.

Facianın eşiğinden dönüldü

Patlamanın şiddetiyle dükkan yerle bir olurken büyük bir facianın eşiğinden dönülüyor.

O anlar milyonlarca izlenildi

Yalnızca saniyeler önce dükkandan çıkan adamın büyük şansı sosyal medyada gündem olurken 3 milyondan fazla izlenme aldı.