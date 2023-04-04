İspanya'da çamaşır makinası patladı!

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden biri bomba gibi patladı.
Yaşanan patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazanın ardından şans eseri ölen ya da yaranan olmazken bir adamın şans eseri kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Birkaç saniyede patlama oldu
Çamaşır makinesi çalışırken kimliği belirsiz bir bir adamın elinde birkaç çantayla çamaşırhaneden çıktığı görüldü.
Birkaç saniye sonra çamaşır makinesinin kapağı açılıyor, birkaç giysi yere düşüyor ve ardından makinede büyük bir patlama yaşanıyor.
Facianın eşiğinden dönüldü
Patlamanın şiddetiyle dükkan yerle bir olurken büyük bir facianın eşiğinden dönülüyor.
O anlar milyonlarca izlenildi
Yalnızca saniyeler önce dükkandan çıkan adamın büyük şansı sosyal medyada gündem olurken 3 milyondan fazla izlenme aldı.