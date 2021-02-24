İspanya'nın kuzeybatı Afrika'daki özerk şehri Melilla'da Diktatör Fransisco Franco'nun son heykeli de yıkıldı.

İspanya'da 2007 yılında çıkarılan Tarihi Bellek yasası ile Diktatör Francisco Franco'ya ait tüm izler silinmeye devam ediliyor.

Bugün, Francisco Franco'nun ülkenin Kuzey Afrika'da bulunan özerk şehri Melilla'daki son heykeli de kaldırıldı.

FRANCO'NUN İZLERİ SİLİNMEYE DEVAM EDİYOR

Böylece İspanya'yı 40 yıl yönetmiş kanlı diktatör Franco'nun tüm heykelleri kaldırılmış oldu. Belediye işçileri, tuğla bir platform üzerine kurulu heykeli vinç ve kırıcı matkap yardımıyla sökerek kamyonete yükledi. ​

Franco'nun 1978'deki ölümünden 3 sene sonra dikilen heykel, Kuzey Afrika'daki Berberi kabileleriyle İspanya arasında 1920'lerde gerçekleşen Rif Savaşı anısına dikilmişti.

Şehrin eğitim ve kültür elçisi Elena Fernandez, "Bugün, Melilla için tarihi bir gün. Bu, Avrupa'da hala kamusal alanda bulunan ve bir diktatöre ait tek heykeldi" dedi.

İspanya'da diktatör Franco'nun son heykeli de kaldırıldı- İZLE

SADECE AŞIRI SAĞCI PARTİ 'HAYIR' DEDİ

Yerel mecliste heykelin yıkılması için gerçekleşen oylamada, yalnızca aşırı sağcı parti Vox 'hayır' oyu kullanmıştı.

Vox, heykelin Franco'nun diktatörlüğünü değil askeri rolüne atıf yaptığını savundu ve Tarihi Bellek yasasının uygulanmaması gerektiğini belirtti.