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    İspanya'da diktatör Franco'yu ananlara para cezası

    Diktatör Franco'nun ölüm yılı dolayısıyla faşist bazı gruplarca Madrid'de organize edilen anma törenine katılanlara para cezası verilmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:49
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    İspanya'da diktatör Franco'yu ananlara para cezası

    Diktatör Francisco Franco'nun 20 Kasım olan ölüm yılı dolayısıyla bazı faşist gruplar, İspanya'nın başkenti Madrid'de anma töreni düzenledi.

    İspanyol hükümeti, Franco yanlısı sloganların atıldığı, faşist selamların verildiği ve diktatörlük dönemini yücelten sembol ve bayrakların kullanıldığı etkinliğe katılanlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Yaklaşık 100 kişinin katıldığı Madrid'deki etkinliği organize edenlerin arasında, İspanyol Katolik Hareketi de bulunuyor.

    Cezası 150 bin euro

    Ülkede ekimde yürürlüğe giren Demokratik Hafıza Yasası gereği diktatör Franco dönemi (1936-1975) "yasa dışı" ilan edilirken diktatörlük ve onu yücelten tüm eylemlere 150 bin euroya kadar para cezası öngörülüyor.

    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #1

    AA'nın haberine göre; İspanya'da söz konusu yasaya kadar diktatör Franco dönemini yüceltmekle ilgili herhangi bir yasal yaptırım uygulanmazken Madrid'de düzenlenen etkinliğe katılanların tespit edilmesi halinde 150 bin euroya kadar para cezaları alabilecekleri belirtiliyor.

    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #2

    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #3

    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #4

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    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #6

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    İspanya da diktatör Franco yu ananlara para cezası #8


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