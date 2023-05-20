İspanya'da düşen F-18 savaş uçağı kamerada Düşen uçak ve sebep olduğu patlama kameralara yansıdı. Yaşanan felaket sonrası pilotun durumu belli oldu.

ensonhaber.com İspanya'da savaş uçağı kazası meydana geldi. Bir F-18, Zaragoza'daki hava üssüne düştü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın düştüğü an ve sonrasında oluşan dev alev topu görülüyor. Uçak kazası anı Uçağın düşmesiyle yaşanan patlama, otoyolun yakınında kayıtlara geçti. Uçağın pilotu, felaketten önce kendini fırlatmayı başardı ve güvende olduğu düşünülüyor. Söz konusu kaza, üste askerlerin ve ailelerinin katıldığı bir sergi gösterisi sırasında meydana geldi. Gösteri manevraları yapıyordu Kaza yerel saatle 12.10 civarında meydana gelmeden önce pilot gösteri manevraları yapıyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Otobanın hemen çıkışındaki Zaragoza hava üssünde bir F-18 kazası gördüm. Pilot fırladı." diye yazdı.