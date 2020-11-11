İspanya'da eğlence sektörü çalışanları, korona önlemlerini protesto etti

Salgın nedeniyle aylardır iş yapamadıklarını belirten sektör çalışanları, eğlence yerlerine uygulanan tedbirlerin gevşetilmesini ve devlet yardımı yapılmasını talep etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı tutulan eğlence sektörünün çalışanları gösteri düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan eğlence sektörü çalışanları derneklerinin temsilcileri, koronavirüs nedeniyle uygulanan önlemlerden dolayı başta küçük işletmeler olmak üzere sektörün yüzde 70'inin iflas etme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"8 AYDIR İŞ YAPAMIYORUZ"

Salgından dolayı 8 aydır iş yapamadıklarını açıklayan sektör çalışanları, zararlarının hafifletilmesi için eğlence yerlerine uygulanan tedbirlerin hafifletilmesini ve devlet yardımı yapılmasını istedi.

"Eğlence ve Gösteri Sektörüne Bağlı İş İnsanları Ulusal Federasyonu" tarafından basına yapılan açıklamada, mevcut durumda 25 binden fazla iş yerinde, 68 bin sektör çalışanının kısa çalışma ödeneğine bağlandığı ancak çoğunun parasını alamadığı belirtildi.

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"KAYIP 12 MİLYAR EUROYA ÇIKTI"

Verilen bilgilerde, salgının başından bu yana sektördeki kaybın 12 milyar euroyu bulduğu ileri sürüldü.

Eyleme katılan eğlence sektörü çalışanlarından Roberto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çözüm, sektörü tamamen kapatmak değil. Üstelik İspanya'da bu salgın döneminde eğlence sektörüne yönelik hiçbir yardım yok. Almanya, İtalya ve Fransa'da en azından kira yardımı, sosyal güvenlik primi veya kısa çalışma ödeneklerinde yardımlar var. Burada neredeyse sıfıra yakın gelirimiz var." dedi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı toplam vaka sayısının 1 milyon 400 bini geçtiği İspanya'da, yaklaşık 40 bin kişi salgından hayatını kaybetti.

Yeni vaka ve ölü sayılarındaki artıştan dolayı 25 Ekim'den itibaren olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı, serbest dolaşıma kısıtlamalar getirilerek, gece sokağa çıkmanın yasaklandığı İspanya'da disko, bar gibi eğlence merkezleri kapalı tutuluyor.