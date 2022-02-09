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    İspanya'da emeklilerden "La Casa de Papel" kostümlü protesto

    İspanya'da emekliler, ekonomik ve sosyal haklarında iyileştirme talebiyle Madrid'de yaptıkları eylemde, dünyaca ünlü "La Casa de Papel" dizisinin başaktörlerinin kullandığı kostümleri giydi.
    • AA
    • 09.02.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 19:56
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    İspanya'da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto

    Emeklilerin bağlı olduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan eylem kapsamında meclis binası önünde buluşan kalabalık, seslerini duyurmak ve ilgi çekmek için "La Casa de Papel" kostümlerini giyerek İspanya Merkez Bankası binasına yürüdü.

    MADRİD'DE GÖSTERİ YAPACAKLARINI AÇIKLADILAR

    Emekli maaşlarında artış, en düşük emekli maaşının asgari ücrete denk olması, kamu emeklilerinin özelleştirilmesinin durdurulması ve Sosyal Güvenlik haklarında iyileştirme talep eden emekliler, 12 Şubat'ta da Madrid'de gösteri yapacaklarını açıkladı.

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #1

    "4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ 700 AVRONUN ALTINDA MAAŞ ALIYOR"

    Eyleme katılan İspanyollardan Danilo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "En düşük emekli maaşları inanılmaz düşük seviyelerde. 4 milyondan fazla kişi 700 avronun altında aylık emekli maaşı alıyor. Gelir vergisiyle ilgili düzenleme bizi olumsuz etkiliyor. Sosyal Güvenlik haklarımızı kaybediyoruz." dedi.

    "Artık tahammül edemeyecek durumdayız." diye konuşan Lola da "Özellikle dul maaşlarının savunulacak hiçbir yanı yok. Bu kadar düşük maaşlarla bir insan yaşamını sürdüremez." ifadelerini kullandı.

    İspanya'da yaklaşık 10 milyon kişi emekli maaşı alıyor.

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #2

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #3

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #4

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #5

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #6

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #7

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #8

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #9

    İspanya da emeklilerden 'La Casa de Papel' kostümlü protesto #10


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