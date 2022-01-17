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    İspanya'da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi

    Ülkede aile bireyi olarak tanımlanan evcil hayvanlar kutsandı.
    • AA
    • 17.01.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 17:35
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    İspanya'da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi

    İspanya'da "Aziz Anton Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

    Katolik dini inancına göre hayvanları koruduğuna inanılan gün nedeniyle Madrid'deki bir kiliseye getirilen evcil hayvanlar kutsandı.

    KUTSANMA SIRASINA GİRDİLER

    Evcil hayvanlarına sağlık, sevgi ve huzurlu bir yıl sağladığı inanışıyla kiliseye gelen İspanyollar, hayvanlarıyla ayine katılıp sonrasında rahip tarafından kutsanmaları için sıraya girdi.

    KÖPEK, KEDİ, KUŞ...

    Kiliseye getirilen hayvanların çoğunlukla köpek, kedi veya kuş oldukları görüldü.

    Aziz Anton Günü dolayısıyla evcil hayvanların sahipleriyle kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptığı çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

    İspanya da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi #1

    EVCİL HAYVANLAR AİLE BİREYİ OLARAK TANIMLANIYOR

    İspanya'da sol hükümetin kısa süre önce Medeni Kanun'da yaptığı değişiklikle evcil hayvanlar, sahibinin eşlerden kimin olduğuna bakılmaksızın "aile bireyi" olarak tanımlanıp, boşanma halinde "velayeti ortak" kabul edilebiliyor.

    İspanya da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi #2

    İspanya da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi #3

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