İspanya'da evcil hayvanlar, kutsanmak için sıraya girdi

Ülkede aile bireyi olarak tanımlanan evcil hayvanlar kutsandı.

İspanya'da "Aziz Anton Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Katolik dini inancına göre hayvanları koruduğuna inanılan gün nedeniyle Madrid'deki bir kiliseye getirilen evcil hayvanlar kutsandı.

KUTSANMA SIRASINA GİRDİLER

Evcil hayvanlarına sağlık, sevgi ve huzurlu bir yıl sağladığı inanışıyla kiliseye gelen İspanyollar, hayvanlarıyla ayine katılıp sonrasında rahip tarafından kutsanmaları için sıraya girdi.

KÖPEK, KEDİ, KUŞ...

Kiliseye getirilen hayvanların çoğunlukla köpek, kedi veya kuş oldukları görüldü.

Aziz Anton Günü dolayısıyla evcil hayvanların sahipleriyle kilise etrafındaki sokaklarda toplu yürüyüş yaptığı çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

EVCİL HAYVANLAR AİLE BİREYİ OLARAK TANIMLANIYOR

İspanya'da sol hükümetin kısa süre önce Medeni Kanun'da yaptığı değişiklikle evcil hayvanlar, sahibinin eşlerden kimin olduğuna bakılmaksızın "aile bireyi" olarak tanımlanıp, boşanma halinde "velayeti ortak" kabul edilebiliyor.