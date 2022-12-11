İspanya'da Faslı kadın taraftarlara saldıran polislere soruşturma

İspanya'ya bağlı olan Ceuta özerk kentinde, Fas'ın Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselmesini kutlayan üç kadına saldıran polisler hakkında soruşturma açıldı.

Fas'ın Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi yaklaşık 1 milyon Faslının yaşadığı İspanya'da da meydanlarda kutlandı.

AA'nın haberine göre Fas-İspanya sınırında bulunan ve 85 bin civarındaki nüfusunun yaklaşık yüzde 43'ü Müslüman olan Ceuta'da Anayasa Meydanı'nda dün akşam kutlama yapanlar arasında bulunan üç kadına, kentteki yerel polisin coplarla vurarak saldırması tepki çekti.

Polislere soruşturma açıldı

Üç kadın, söz konusu polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada yayılan ve 1 dakikadan az olan görüntülerde, 3-4 polisin meydanda kutlama yaptıkları belirtilen üç kadına copla saldırması yer alıyor.

Ceuta özerk yönetimi ve İspanya ulusal polisinin söz konusu olayla ilgili soruşturma açtığı bildirildi.

İspanya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Ceuta'daki kolu ile bu kentte faaliyet gösteren Vatandaş ve İtibar Hareketi Partisi olayın araştırılmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

Aşırı sağ görüşlü Vox partisinden ise Ceuta yerel polisine destek veren açıklamalar yapıldı.

Faslıların İspanya'daki kutlamaları genel anlamda olaysız geçti.