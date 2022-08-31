Kamyonlarla taşınan domatesler, festival alanında katılımcılara dağıtıldı. Domatesleri birbirlerine atanlar, "Sanki tekrar doğuyoruz" dedi.

İspanya, domates festivaline ev sahipliği yaptı.

Dünya çapında üne kavuşan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen La Tomatina'ya 20 bin kişi katıldı.

130 ton domatesi 6 kamyon taşıdı

Katılımcılar dağıtılan 130 ton domatesi birbirlerine attı. Festivalin yapıldığı alan, adeta kırmızıya boyandı.

Her yıl ağustos ayının son günü düzenlenen ancak koronavirüs salgınından dolayı 2019'dan sonra ilk kez yapılan festivalde kullanılan 130 bin kilogram domates, 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Festivalde domatesler havada uçuştu

Belediye Meydanı’nda saatler 12.00’yi gösterdiğinde La Tomatina’nın başladığının ilan edilmesiyle birlikte domatesler havada uçuştu.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

İspanya'da festivalde 130 ton domates kullanıldı ViDEO

Yetkililerden uyarı: Elle ezdikten sonra atın

Ayrıca geçmiş festivallerde olduğu gibi olası yaralanmalara karşı "domateslerin elle ezildikten sonra atılması" uyarısı yapıldı.

Özellikle son 10 yılda uluslararası ünü artan festivale normalde en fazla Asya ülkelerinden katılım olsa da koronavirüs önlemlerinden dolayı bu yıl Asya'dan gelen turistlerin az ancak Avrupa ülkelerinden oldukça yüksek katılım olduğu kaydedildi.

"Domatesleri birbirimize atarak sanki tekrar doğuyoruz"

Domates savaşı sonunda binlerce kişiyle birlikte sokaklar ve kasabadan geçen nehir de kırmızıya büründü.

Amerikalı turistler, "İlk kez geldik ve çok eğlenceli geçti. Her yerimiz domates ama çok mutluyuz." derken, Bunol'da yaşayan Mario ise "Bizim için her La Tomatina sanki yeni bir başlangıç. Domatesleri birbirimize atarak sanki tekrar doğuyoruz." diye konuştu.

Bilet fiyatı 12 euro

Bunol Belediyesi ve festivalin organizatörleri izdihamı önlemek için 2013'ten bu yana katılımı 20 bin ile sınırlı tutuyor.

Son yıllarda yerel etkinlik olmaktan çıkarılan ve ekonomik gelir amacı gözetilen festivale giriş 2013 yılından bu yana paralı yapılırken, bu yılki bilet fiyatı 12 euro olarak belirlendi.

Valensiya'da 2 milyon euroluk gelir beklentisi

Yaklaşık 9 bin 600 olan nüfusu bir günlüğüne iki katına çıkan Bunol’da festival kapsamında müzik etkinlikleri de düzenleniyor.

Bunol Belediyesi La Tomatina sorumlusu Maria Valles, basına yaptığı açıklamada, festival için gelen turistlerin Valensiya bölgesine 2 milyon euroluk gelir bırakmasının öngörüldüğünü söyledi.

Festivalin nasıl başladığı belirsiz

AA'nın haberine göre, Bunol'da her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol’da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina’nın başlangıcı olarak kabul görüyor.