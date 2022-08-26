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    İspanya'da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı

    Hava sıcaklıkları Avrupa ülkelerinde de ağırlığını hissettiriyor. Avrupa'nın güneybatısında bulunan İspanya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeni ile kayıplar yaşanıyor.
    • 26.08.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 16:20
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    İspanya'da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı

    Tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da hava sıcaklıkları rekor kırdı. Ülkede mayıstan bu yana hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, en kurak yıllardan biri yaşanıyor.

    Sıcaklık yüzde 60 daha fazla

    Uzmanlar, Devlet Meteoroloji Ajansının kayıtlarında mayıs, haziran ve temmuzun geçmiş yıllardaki aynı döneme nazaran yüzde 60 daha sıcak olduğuna işaret etti.

    Rapor hazırlandı

    Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün günlük ölüm izleme sisteminin verilerinden hazırlanan raporda, aşırı sıcaklığa bağlı kayıplar ortaya serildi.

    İspanya da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı #1

    Bu yaz sıcaklığa bağlı 4 bin 600 ölüm vakası yaşandı

    AA'nın haberine göre, Mayıs-ağustos döneminde bu yaz boyunca aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü buldu.

    Ölüm sayısı üç katına çıktı

    Enstitüden yapılan açıklamada, aşırı sıcakların neden olduğu bu ölüm sayısının son 5 yılın ortalamasının 3 katına, şimdiye kadar rekor olarak kabul edilen, aynı dönemde 2017'de tespit edilen ölümlerin de 2 katına denk geldiği bildirildi.

    Bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık

    Diğer yandan 14 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentinin La Rambla ilçesinde tespit edilen 47,6 derecelik hava sıcaklığı, İspanya'da bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık oldu. Bundan önceki hava sıcaklığı rekoru geçen yıl yine aynı gün, 47,4 derece ile La Rambla'ya komşu olan Montoro'da tespit edilmişti.

    İspanya da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı #2

    En fazla orman yangını

    İçinde bulunduğumuz yüzyılda İspanya'da en fazla orman yangını da bu sene görüldü.


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