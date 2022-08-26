İspanya'da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı

İspanya'da hava sıcaklıkları bu yaz 4 bin 600 can aldı

Hava sıcaklıkları Avrupa ülkelerinde de ağırlığını hissettiriyor. Avrupa'nın güneybatısında bulunan İspanya'da aşırı hava sıcaklıkları nedeni ile kayıplar yaşanıyor.

Tüm Avrupa'da olduğu gibi İspanya'da da hava sıcaklıkları rekor kırdı. Ülkede mayıstan bu yana hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, en kurak yıllardan biri yaşanıyor.

Sıcaklık yüzde 60 daha fazla

Uzmanlar, Devlet Meteoroloji Ajansının kayıtlarında mayıs, haziran ve temmuzun geçmiş yıllardaki aynı döneme nazaran yüzde 60 daha sıcak olduğuna işaret etti.

Rapor hazırlandı

Carlos III Sağlık Enstitüsü'nün günlük ölüm izleme sisteminin verilerinden hazırlanan raporda, aşırı sıcaklığa bağlı kayıplar ortaya serildi.





Bu yaz sıcaklığa bağlı 4 bin 600 ölüm vakası yaşandı

AA'nın haberine göre, Mayıs-ağustos döneminde bu yaz boyunca aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 600'ü buldu.

Ölüm sayısı üç katına çıktı

Enstitüden yapılan açıklamada, aşırı sıcakların neden olduğu bu ölüm sayısının son 5 yılın ortalamasının 3 katına, şimdiye kadar rekor olarak kabul edilen, aynı dönemde 2017'de tespit edilen ölümlerin de 2 katına denk geldiği bildirildi.

Bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık

Diğer yandan 14 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentinin La Rambla ilçesinde tespit edilen 47,6 derecelik hava sıcaklığı, İspanya'da bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık oldu. Bundan önceki hava sıcaklığı rekoru geçen yıl yine aynı gün, 47,4 derece ile La Rambla'ya komşu olan Montoro'da tespit edilmişti.

En fazla orman yangını

İçinde bulunduğumuz yüzyılda İspanya'da en fazla orman yangını da bu sene görüldü.