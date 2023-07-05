İspanya'da hayvan hakları savunucularından ilginç protesto

İspanya'nın Pamplona kenti, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu.
Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.
Boğa festivaline tepki
Bu yıl da ilginç anların yaşandığı gösteride, toplanan grup, San Fermin Festivali'ni hedef aldı.
Söz konusu festival, her yıl 6 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor
Kentte geleneksel hale gelen kutlamada, boğalar koşturuluyor.
Boynuz taktılar
Öfkeli boğaların koşturulduğu, boğa güreşlerinin yapıldığı festivalde hayvanlara eziyet ve işkence edildiğini, eğlence için boğaların öldürüldüğünü belirten protestocular, eylem yaptı.
Gösteriye ise kırmızı renkli örtülerle katılanlar, başlarına temsili boynuz taktıkları görüldü.
Pankartlar da hazırlayan göstericiler, seslerini duyurmaya çalıştı.