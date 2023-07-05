İspanya'da hayvan hakları savunucularından ilginç protesto Kentte geleneksel hale gelen boğa koşturma festivaline tepki olarak bir araya gelen grup, temsili boynuz takarak eylem düzenledi.

AA

İspanya'nın Pamplona kenti, hayvan hakları savunucularının gösterilerine sahne oldu.

Hayvanların kesilmemesini isteyen aktivistler, ellerinde pankart ve megafonlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

Boğa festivaline tepki

Bu yıl da ilginç anların yaşandığı gösteride, toplanan grup, San Fermin Festivali'ni hedef aldı.

Söz konusu festival, her yıl 6 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor

Kentte geleneksel hale gelen kutlamada, boğalar koşturuluyor.

Boynuz taktılar

Öfkeli boğaların koşturulduğu, boğa güreşlerinin yapıldığı festivalde hayvanlara eziyet ve işkence edildiğini, eğlence için boğaların öldürüldüğünü belirten protestocular, eylem yaptı.

Gösteriye ise kırmızı renkli örtülerle katılanlar, başlarına temsili boynuz taktıkları görüldü.

Pankartlar da hazırlayan göstericiler, seslerini duyurmaya çalıştı.