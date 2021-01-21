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    İspanya'da hayvan hakları savunucusundan çıplak protesto

    Barselona'da aktivist, kürk ve deri kullanımı için hayvanların öldürülmesine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 14:56
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    İspanya'da hayvan hakları savunucusundan çıplak protesto

    İspanya, hayvan haklarıyla ilgili protestoya sahne oldu.

    Barselona kentinde düzenlenen tek kişilik protestoda, çıplak bir aktivist, hayvan haklarının gözetilmesini istedi.

    KÜRK VE DERİ KULLANIMINA TEPKİ

    Aktivist, Sant Jaume Meydanı'nda kürkün üzerine oturarak, elinde "Kürk çiftliklerini kapatın" yazılı pankart tuttu.

    Gazetecilerin objektiflerine yansıyan aktivist, hayvanların kürk ve deri elde etme amaçlı öldürülmesine karşı olduğunu dile getirdi.

    İspanya da hayvan hakları savunucusundan çıplak protesto #1

    İspanya da hayvan hakları savunucusundan çıplak protesto #2

    İspanya da hayvan hakları savunucusundan çıplak protesto #3

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