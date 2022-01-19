İspanya'da huzurevinde yangın çıktı: 5 ölü

Valencia kentinde bilinmeyen nedenle huzurevinde çıkan yangında, 70 kişi tahliye edildi. Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İspanya’nın doğusundaki Valencia kentinde bulunan bir huzurevinde, dün gece TSİ 23.20 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiyenin gelmesinin ardından huzurevinde yaşayan 70 kişinin tahliyesi gerçekleştirilmeye başlandı.

70 KİŞİDEN 25'İ KURTARILDI

Yangın saat 01.20 sıralarında kontrol altına alınırken, yetkililer huzurevinde bulunan 70 kişiden 25’inin kurtarıldığını söyledi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, dün akşam saatlerinde meydana gelen yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, dumandan etkilenen 11 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.











